GERENZANO – Un pomeriggio in musica al Parco degli Aironi: l’iniziativa del corpo musicale santa Cecilia di Gerenzano insieme alla delegazione di Varese di Anbima riunisce tre bande cittadine. L’evento, denominato “Note sull’acqua” si svolgerà con il Patrocinio del Comune di Gerenzano, alle 17 di oggi, domenica 3 settembre, nella natura di Parco degli Aironi, in via Inglesina.

Ospiti del parco degli Aironi non saranno solo i musicisti del corpo gerenzanese, ma anche il corpo musicale san Marco di Origgio, e santa Cecilia di Uboldo. Un momento di musica immerso nella natura per godersi il parco aironi prima della fine dell’estate.

L’evento verrà annullato in caso di maltempo.

(foto archivio)

