SARONNO – “Fin dall’inizio dei lavori e della demolizione la convivenza con il cantiere è stata difficile ma ormai direi che nelle ultime settimane, prima le altissime temperature poi la mancanza di pioggia, la situazione è davvero insostenibile”.

E’ la testimonianza di una delle famiglie, una sessantina, che vivono in via Don Marzorati a ridosso del cantiere dell’ex Cantoni che negli ultimi si trovano a fare i conti con la polvere alzata dal cantiere. Nelle ultime settimane infatti è stata realizzata la demolizione della struttura adiacente al cancello d’ingresso all’area dismessa da piazza Saragat.

“Siamo costretti a tenere porte e finestre chiuse – spiegano – ma comunque riesce ad entrare. Mobili, tavoli e pavimenti sono comunque sempre coperti da uno strato di terra. Per chi soffre di allergia o asma è davvero un ulteriore problema e tormento. Durante le giornate più calde che dire di chi non ha l’aria condizionata e si trova a dover scegliere tra caldo e polvere? Senza contare i rischi per la salute di tutti”.

Anche per questo qualche residente ha contattato la polizia locale e l’Amministrazione per sollecitare un sopralluogo: “La situazione è davvero insostenibile mi chiedo se non ci siano delle misure che possano essere prese. Solo nelle nostre 3 palazzine siamo una sessantina di famiglie dove ci sono anche persone fragili tra cui bimbi e anziani. Chi ha potuto è andato al mare o in montagna ma chi rimane in città ha diritto a poter vivere la propria casa. La preoccupazione riguarda non solo questa fase di demolizione ma vorremmo avere delle garanzie sull’attenzione a noi residenti anche nelle prossime fasi del cantiere”.

