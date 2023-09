x x

SARONNO – E’ stata resa nota oggi, con una nota sulla pagina Facebook istituzionale del Comune, la nota con cui si annunciano gli interventi di asfaltatura previsti per la prossima settimana. Dopo il comparto tra via Caduti della Liberazione, via Milano e via Marconi con la nuova settimana partirà una nuova serie di asfaltature.

Ecco location, date ed orari come indicato dall’Amministrazione.

Da lunedì 4 settembre avranno inizio i lavori di posa del nuovo manto stradale in via Busnelli (tratto da via Radice al ramo principale), via Gramsci, via Puccini, via Venezia e via Deledda, In tutte queste strade, sino a fine lavori (stimati per il 30 settembre), in orario diurno (7-18), la viabilità sarà modificata: sarà vietata la sosta e potrebbero essere in vigore temporaneamente sensi unici alternati o chiusure momentanee.

