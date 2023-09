x x

SARONNO – All’inizio del nuovo anno scolastico gli alunni della scuola primaria “Vittorino da Feltre” dell’istituto comprensivo statale “Aldo Moro” di Saronno, ricordano l’emozione di aver donato al Santo Padre papa Francesco in occasione della Giornata mondiale della gentilezza un puzzle a forma di cuore contenente le parole gentili dal titolo “Parole brevi ma dall’eco infinito”.

Sono parole che sono nate da un brainstorming con gli alunni che hanno abbinato ad ogni parola gentile un colore.

Questo disegno è stato consegnato al Papa dall’insegnante Nadia Linsalata convocata nel Palazzo Apostolico lo scorso 12 novembre 2022, in occasione dell’udienza privata alle delegazioni nazionali dell’Umec-Wuct (unione mondiale degli insegnanti cattolici).

L’assessore del pontefice S.E.R. Monsignor Roberto Campisi ha risposto dalla segreteria di Stato: “Il Papa, vi pensa con amore e tenerezza e ringrazia per i sentimenti manifestati, incoraggia a coltivare l’amicizia con Gesù, il vero e fedele amico che mai abbandona, e di cuore invia la Benedizione Apostolica, con l’auspicio che insieme alle persone care e all’intera comunità scolastica camminiate sulla via della solidarietà e del bene per costruire un mondo fraterno” (dal Vaticano, 27 febbraio 2023).

La lettera è stata ricevuta dalla segreteria didattica dalla Vicaria l’insegnante di religione cattolica Anna Torriero. Papa Francesco ha donato una sua foto che porta nel retro lo stemma del Pontefice.

