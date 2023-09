x x

SARONNO – L’Amministrazione comunale interviene sul tema del cattivo odore che negli ultimi imperversa a Caronno Pertusella e anche nei comuni limitrofi da Origgio a Lainate e fornisce le prime risposte alle numerose segnalazioni pervenute per odori molesti avvertiti sul territorio comunale.

“E’ stata identificata la provenienza delle molestie olfattive in alcune ditte site sul territorio comunale che stanno eseguendo operazioni di manutenzione e pulizia delle vasche di fanghi – e continua – gli interventi di manutenzione e pulizia delle vasche di depurazione con asportazione dei fanghi hanno come possibile conseguenza la produzione di effetti di odore molesti che avranno risoluzione al completamento della manutenzione programmata che avrà termine a breve”.

Il Comune spiega come “le ditte siano in possesso di autorizzazione Aia. (autorizzazione integrata ambientale) ex D.Lgs 152/2006 rilasciata dalla Provincia di Varese e gli interventi di manutenzione impianti siano stati comunicati anche al Comune, ricompresi e regolarmente programmati e autorizzati con il provvedimento provinciale”.

Non sono mancati i controlli specifici nella nota il Comune spiega come lo scorso 22 agosto Arpa abbia eseguito una visita ispettiva in una delle ditte per il controllo delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo e per accertare le condizioni e la gestione dell’attività identificata come origine della molestia, senza rilevare inadempienze o rischi legati alle emissioni ed agli scarichi prodotti dall’impianto. Arpa esegue periodicamente visite ispettive presso le ditte in questione e dagli accertamenti effettuati le stesse risultano osservanti dei limiti e dei parametri stabiliti da norme statali, imposti dai provvedimenti A.I.A. rilasciati”.

Tornano dal cattivo odore il Comune spiega: “Il fenomeno odorigeno, pur non costituendo rischio per la salute umana di per sé e pur non risultando direttamente collegato ad una presenza di inquinanti dannosi per la salute umana, può dar origine a molestie olfattive vere e proprie, con insorgenza di fenomenologia di disturbi fisici (mal di testa, male di gola, ecc) sui soggetti più predisposti e sensibili. Pertanto il Comune di Caronno Pertusella, al fine di accertare l’entità del disturbo olfattivo e di poter intraprendere con gli Enti preposti (Provincia ed ARPA) e con le Ditte interessate una proficua concertazione di soluzioni migliorative e risolutive per le esecuzioni future delle attività che hanno dato origine al disturbo olfattivo, deve necessariamente essere supportato da una cittadinanza attiva che segnali all’Amministrazione, con report puntuali, l’evoluzione del fenomeno olfattivo indicando i seguenti dati: nome e cognome del segnalante, indirizzo da cui è percepito l’odore, l’intensità e la caratteristica dell’odore, la data di inizio, la durata, (integrando anche successivamente) la data dell’avvenuta conclusione del disturbo, gli eventuali disturbi fisici provocati dall’odore.

Tali report dovranno essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] previa compilazione del modulo di segnalazione reperibile al link https://www.comune.caronnopertusella.va.it/it/page/5882

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione