ROVELLO PORRO – Malore alla piattaforma ecologica, provvidenziale è stato l’intervento di una cittadina che si trovava all’interno della struttura ed ha garantito una prima assistenza al malcalpitato che è stato quindi trasportato con l’ambulanza in ospedale; vicenda alla quale poi non è mancato il lieto fine.

Anzi, un doppio lieto fine visto che la donna è quindi tornata alla piazzola di via Ariosto, che viene gestita per conto del Comune dai volontari dell’associazione Ave, per donare un contenitore con all’interno una ventina di kit di primi soccorso, che resterà dunque a disposizione di chi ne dovesse avere bisogno, a fronte di eventuali eventi imprevisti.

(foto: la scatola coi kit di pronto soccorso)

03092023