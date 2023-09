x x

SARONNO – Gara 1 della fase a gironi di Coppa Lombardia nel raggruppamento varesotto con l’Amor sportiva che ha giocato in casa contro l’Antoniana di Busto Arsizio ed è finita 2-2, lasciando dunque aperte le possibilità di passaggio del turno di entrambe le formazioni. Prossima gara sempre nel girone 1 quella di domenica 13 settembre, Antoniana-Ardor mentre l’Amor tornerà in scena mercoledì 20 settembre per la sfida in trasferta contro l’Ardor.

Nel girone 4 ferma per riposo la Pro Juventute di Uboldo, in un gruppo del quale fanno parte anche Marnate e Torino club. Gli uboldesi debutteranno domenica 10 settembre alle 16 sul campo del Torino club.

(foto archivio: Amor sportiva in campo)

04092023