x x

CISLAGO – L’associazione benefica Dudù for you torna, dopo qualche giorno di pausa, ad aiutare il reparto di ematologia dell’ospedale di Busto Arsizio. L’associazione, nata in memoria di Alessandro Legnani, il trentacinquenne cislaghese defunto prematuramente a causa del cancro nel 2016, opera da anni per aiutare sia i pazienti del reparto sia la ricerca contro le malattie oncologiche.

Qualche giorno fa, la onlus ha risposto alla richiesta di aiuto dell’ospedale, donando al reparto nuovi mobili per sostituire quelli ormai datati del reparto, e bilance pesapersone da posizionare in ogni stanza, così che i pazienti possano verificare il proprio stato di salute dopo la chemioterapia.

“Dopo qualche giorno di vacanza – scrivono i volontari sulla propria pagina Facebook – ci siamo rimboccati le maniche, e abbiamo terminato la consegna delle bilance pesapersone, del bollitore e degli arredi recentemente donati alla struttura di Ematologia di Busto Arsizio. Condividiamo la gratitudine espressa da parte di medici ed infermieri impegnati presso tale reparto.”

Non mancano anche accorgimenti per il comfort degli ospiti del reparto, come un bollitore per le bevande calde. Già lo scorso Natale i volontari avevano donato due nuovi lettini per i pazienti della psicologa del reparto e un microonde per scaldare le vivande di pazienti e infermieri.

(foto: dalla pagina Facebook Dudù for you onlus)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione