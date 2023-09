x x

SARONNO – MONZA – Per effetto di un accordo di collaborazione siglato ad hoc lo scorso 31 agosto negli ultimi tre giorni, dal primo al tre settembre, gli agenti non in servizio al comando saronnese di piazza della Repubblica hanno lavorato al comando di Monza per aiutare i colleghi a gestire traffico e viabilità in occasione del Gran premio di Formula uno di Monza.

In sostanza Comando di polizia locale del Comune di Monza ha inviato una richiesta di utilizzo di dipendenti appartenenti alla polizia locale di altri enti locali, al fine di rinforzare il servizio intercomunale in occasione del 94’ Gran Premio d’Italia di Formula 1 dal primo al tre settembre. Diversi gli incarichi necessari dal controllo del territorio alla gestione della viabilità.

Il Comune di Saronno ha risposto approvando una delibera di Giunta con l’accordo per permettere agli agenti saronnesi di lavorare, come avvenuto negli ultimi tre giorni, nel comune di Monza quando non impegnati in servizi a Saronno.

Non è una novità assoluta: in occasione di grandi eventi, come ad esempio la Fiera di Origgio, gli agenti saronnesi vengono “reclutati” dai comandi dei comuni limitrofi per gestire la viabilità, il traffico o con funzioni di controllo del territorio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione