SARONNO – Anche il campione saronnese Giuseppe Rosafio si è qualificato per l’incontro di baseball per ciechi e ipovedenti All Star Game, che si terrà il prossimo 10 settembre a Malnate, nel diamante Gurian Field di via Monsignor Sonzini.

Organizzata da Bxc Malnate, il match ha visto la convocazione dei venti giocatori di baseball per ciechi e ipovedenti su scala nazionale. Ad effettuare le convocazioni sono stati due manager con una votazione effettuata dai giocatori, coach, assistenti e dirigenti delle squadre partecipanti al campionato 2023. Si tratta di uno dei più importanti tornei che ha caratterizzato la storia del baseball prima della pandemia da Coronavirus, che ha messo un brusco stop alla manifestazione.

Per domenica 10 settembre sono previsti, a partire dalle 9, stand informativi e gastronomici. Dopodiché, alle 11.30, avrà luogo la cerimonia di apertura, prima di dare il via al gioco alle 12 con Hr Derby e alle 13 il playball. A seguire ci saranno le premiazioni e i saluti istituzionali.

