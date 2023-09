GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Andrea Fermata consigliere del cda della azienda speciale multiservizi gerenzano.

Cari cittadini di Gerenzano,

Oggi vogliamo condividere con voi un’iniziativa straordinaria che può avere un impatto significativo sulla nostra comunità. La Farmacia Comunale di Gerenzano ha annunciato di devolvere il 100% dei propri profitti al Comune. Questa decisione è un passo fondamentale verso la creazione di un’economia territoriale solida e il miglioramento del benessere sociale nella nostra città.

In un mondo sempre più orientato verso il profitto, l’atto della Farmacia Comunale di Gerenzano merita il nostro sostegno e riconoscimento. È un esempio di come possiamo andare oltre i nostri limiti individuali per il bene collettivo. La farmacia non solo fornisce servizi essenziali per la salute, ma è anche una risorsa preziosa per il nostro tessuto sociale.

Il totale investimento dei profitti della farmacia nella comunità di Gerenzano avrà un impatto positivo su molti aspetti delle nostre vite. Questi fondi sono destinati a progetti per migliorare i servizi pubblici, sostenere le famiglie in difficoltà economica o promuovere iniziative del momento come la ricostruzione delle nostre scuole da poco “bombardate” dai cicloni estivi.

In questo momento storico, è più importante che mai dimostrare il nostro sostegno alla nostra farmacia.

Dobbiamo unirci come comunità, superando le barriere che spesso ci dividono, per costruire un futuro migliore per tutti i gerenzanesi.

Questa è un’opportunità per dimostrare la nostra generosità e compassione nei confronti dei nostri vicini che potrebbero trovarsi in situazioni più difficili.

Quindi, chiediamo a tutti i cittadini di Gerenzano di sostenere attivamente questa iniziativa. Ogni acquisto presso la Farmacia Comunale rappresenta un contributo diretto al benessere della nostra comunità. Con il nostro impegno e la nostra solidarietà, possiamo costruire un Gerenzano più forte, più solidale e più unita.

Forza Gerenzanesi di buona volontà, è in farmacia che vi aspetta l’opportunità di fare la differenza nella vita del nostro amato paese.

