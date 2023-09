SARONNO – MILANO – E’ iniziato stamattina alle 3 e proseguirà fino domani alle 2 di notte lo sciopero proclamato da diverse sigle sindacali: Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie.

Lo sciopero avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite, disponibile su trenord.it. La società invita i passeggeri a consultare l’elenco, con particolare attenzione alle corse serali per il rientro.

Stamattina sono stati garantiti i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nella fascia pomeridiana, circoleranno quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto.

Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord. Trenord invita i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.

