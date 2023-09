LOMAZZO – In un derby comasco di Promozione, la quotata Esperia Lomazzo oggi pomeriggio ha perso in casa contro la neo-retrocessa Castello Cantù. A segno dopo otto minuti la formazione di casa su calcio di rigore, poi la rimonta degli ospiti con la rete di Wachira, un altro penalty, per l’1-1 giunto a fine primo tempo. Nella ripresa la zampata decisiva degli ospiti al 28′.

Esperia Lomazzo-Castello Cantù 1-2

Risultati Promozione, 1′ giornata: Accademia Bmv-Aurora Cmc Uboldese 4-3, Amici dello sport-Besnatese 3-2, Baranzatese-Gavirate 1-1, Esperia Lomazzo-Castello Cantù 1-2, Lentatese-Ispra 2-2, Salus Turate Mozzate-Asd Ceriano Laghetto 0-0, Valle Olona-Universal Solaro 1-2, posticipo serale Gallarate-Canegrate.

10092023