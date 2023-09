VANZAGHELLO- Nella prima giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Aurora CMC Uboldese compie il suo esordio sul campo dell’Accademia BMV, in un match combattuto tra le due squadra, ma vinto dai padroni di casa per 3 a 2.



Nel primo tempo parte decisamente meglio l’Accademia BMV che passa in vantaggio al 5′ con la rete di Diao. Al 10′ arriva anche il raddoppio con la doppietta personale siglata dallo stesso Diao. Al 30′ accorcia le distanze l’Uboldese con il goal di Tartaglione. Dopo soli due minuti arriva il pareggio degli ospiti con Guarda. La squadra di casa, però, torna in vantaggio al 40′ con il goal di Passafiume.

Termina quindi sul risultato di 3 a 2 il primo tempo.

Nella seconda parte di gioco parte ancora meglio l’Accademia BMV che trova al 70′ la rete del 4 a 2 con Mercuri. Dopo soli 10 minuti, all’80’ arriva il goal del definitivo 4 a 3 con Tartaglione.



Accademia BMV-Aurora CMC Uboldese 4-3.

ACCADEMIA BMV: Rallo, Zecchin, Nisoli, Caccia, Galluzzo, Grassi, Cesaro, Gueye, Passafiume, Borsani, Diao. A disp: Monaco, Broccolo, Covizzi, Noci, Corti, Mercurio, De Tomasi, De Luca, Marzola.

ALL: Minniti.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Dell’Area, Besati, Castelnuovo, Lelli, Volpini, Tartaglione, Hyso, Guarda, Federico, Alberti. A disp: Margariti, Fiore, Niesi, Lelli, El Hilali, Petrella, Belli, Arienti, Maiorano.

ALL: Crucitti.

Condividi con WhatsApp

Facebook

Telegram

Twitter