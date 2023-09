CISLAGO- Nella prima partita del campionato di Seconda Categoria, nel girone H, la Cistellum 2016 ospita in casa la Stella Azzurra Arosio in un match scoppiettante e ricco di goal, vinto dai padroni di casa per 5 a 4.



Nella prima frazione di gioco è la Stella Azzurra Arosio a partire meglio, trovando, all’11’, dopo alcune occasioni salvate da D’Auria, la rete del vantaggio su calcio di rigore siglato da Longoni. Dopo soli due minuti, al 13′, raddoppia la squadra ospite su un gran calcio di punizione battuto e realizzato dal capitano Bestetti. La Cistellum non è entrata in campo e, al 16′, subisce anche la rete dello 0-3 ancora con Longoni. Prima mezz’ora di gioco da incubo per la squadra di casa che subisce anche il 4′ goal con Pirri che lanciato nello spazio, la stoppa, salta l’uomo e spiazza D’Auria. Al 30′ inizia anche la partita della Cistellum che accorcia le distanze con l’azione personale di Simone. Al 40′ arriva la rete del 2 a 4 con l’eurogoal di Cozzi: scarico di Lobianco e Cozzi non ci pensa due volte a tirare, palla a giro nell’angolino. Al 42′ arriva anche il 3 a 4 con il filtrante raccolto da Montorio che salta Bardaro e appoggia in porta.

Termina così un primo tempo spettacolare e ricco di colpi di scena, sul risultato di 3 a 4.



Nel secondo tempo la Cistellum entra affamata per completare la rimonta e dopo soli 6 minuti la riacciuffa con la rete di Moiana. Seguono 40 minuti senza reti e con non molte occasioni da rete. La rete della definitiva rimonta arriva in pieno recupero, al 95′, con Moiana che vede liberissimo Montan che non ci pensa due volte a tirare e realizzare il goal del 5 a 4.



Vittoria straordinaria della Cistellum, che dopo un inizio tragico e da incubo riesce a trovare le forze di recuperare ben 5 goal e portare a casa i 3 punti. Male invece il calo della Stella Azzurra Arosio.



Cistellum 2016-Stella Azzurra Arosio 5-4

CISTELLUM 2016: D’Auria, Moiana, Bonfrate, Quaggelle (8′ s.t. Montan), Morosi, Simone, Cozzi, Anzani (36′ s.t. Viola), Lobianco (28′ s.t. Crescente), Ciccone (21′ s.t. Mancini), Montorio (11′ s.t. Milani). A disp: Naccari, Sassi, Jabiri.

STELLA AZZURRA AROSIO: Bardaro, Saruggia (1′ s.t. Nespoli), Pandullo (15′ s.t. Pulici), Franceschin, De Paolis, Sorleto (27′ s.t. Francioso), Galotta (8′ s.t. Sanvito), Bestetti, Adamu, Longoni, Pirri (1′ s.t. Eddarraj). A disp: Narayevskyi, Abu, Imbriani, Canavesi.

ALL: Francioso.

