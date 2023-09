OLGIATE OLONA – Vittoria dell’Universal Solaro che nella prima giornata di Promozione oggi pomeriggio ha espugnato il campo dell’ostico Valle Olona. Avvio di stagione dunque nel verso giusto per la formazione del direttore sportivo Luca Volpi, che si è rafforzata durante l’estate con l’arrivo di elementi di esperienza. Il gol decisivo lo ha segnato Magro al 21′ della ripresa. In precedenza in avvio di secondo tempo era andato a segno Sassi per i locali mentre nel primo tempo ad aprire le marcature era stato all’11 il Solaro con Viscusi al 18′.

Valle Olona-Universal Solaro 1-2

Risultati Promozione, 1′ giornata: Accademia Bmv-Aurora Cmc Uboldese 4-3, Amici dello sport-Besnatese 3-2, Baranzatese-Gavirate 1-1, Esperia Lomazzo-Castello Cantù 1-2, Lentatese-Ispra 2-2, Salus Turate Mozzate-Asd Ceriano Laghetto 0-0, Valle Olona-Universal Solaro 1-2, posticipo serale Gallarate-Canegrate.

(foto archivio)

10092023