VARESE – Il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che, dopo la prima fase di test che ha interessato alcune regioni pilota, a partire dal 12 settembre si è svolta la sperimentazione su scala nazionale del sistema di allarme pubblico IT-alert che martedì 19 settembre coinvolgerà anche la Lombardia.

Martedì 19 settembre alle 12, infatti, i telefoni cellulari di tutta la Lombardia saranno raggiunti da un messaggio di test IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, e suoneranno contemporaneamente emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Ricordiamo che il dispositivo deve essere acceso e deve avere campo. IT-alert nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, permette la diffusione di allarmi pubblici attraverso la trasmissione di messaggi denominati “Messaggi IT-alert” sui cellulari.

Gli avvisi sono emessi in caso di:

precipitazioni intense;

maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti industriali.

Per ricevere il messaggio non è necessario scaricare nessuna app. Chi riceverà il messaggio non avrà nulla da temere, e non dovrà fare altro che leggerlo. Poiché vengono bloccate temporaneamente tutte le altre funzionalità, per riportare il cellulare alle condizioni ordinarie di utilizzo sarà sufficiente toccare il dispositivo in corrispondenza della notifica per confermare la ricezione.

IT-alert non comporta nessuna compromissione dei livelli di privacy. Il sistema è unidirezionale e non consente di ricevere feedback dal ricevente il messaggio. La trasmissione via cellulare è gratuita e anonima: non è necessario registrarsi e il proprio numero rimane sconosciuto.

L’altro giorno, 6 settembre, inoltre, si è svolta la riunione plenaria durante la quale sono state fornite indicazioni e informazioni dettagliate relative alla giornata di test prevista per il 19 settembre. Il link per vedere la registrazione riunione plenaria è il seguente: https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/watch/vod/50715

Il 19 settembre la sperimentazione riguarderà tutta la Lombardia (oltre a Molise e Basilicata) e alcune zone limitrofe, “informiamo che tale data potrebbe subire variazioni nel caso in cui il sistema regionale di protezione civile dovesse essere impegnato in attività connesse ad eventuali allerte o per situazioni di emergenza – rilevano dalla Provincia di Varese – Avvisiamo che giovedì 14 settembre il test verrà effettuato in Piemonte, ed essendo una regione confinante, potrebbe essere coinvolta anche la provincia di Varese”. Per maggiori informazioni consultare la sezione FAQ del sito nazionale: https://www.it-alert.it/it/faq/

Alberto Barcaro, consigliere delegato alla Protezione civile, aggiunge: “Il giorno 19 settembre la sala operativa alle Fontanelle sarà aperta proprio per gestire eventuali chiamate dalle amministrazioni comunali e dalla cittadinanza”.

09092023