SARONNO – E’ Cristiana Dho di Obiettivo Saronno la protagonista di oggi di “come va Saronno?” l’iniziativa de ilSaronno che chiede a tutti gli esponenti politici, dai consiglieri ai segretari di partito ai militanti, senza dimenticare i cittadini di fare il punto della situazione in città su com’è andato l’anno e cosa si aspettano a settembre.

La rubrica parte tradizionalmente a fine luglio ma abbiamo posticipato l’inizio a metà agosto per lasciare spazio a tutte le notizie e gli aggiornamenti in merito ai danni provocati dal maltempo. Proprio per il carico di lavoro, legato all’emergenza meteo, la Giunta ci ha chiesto di posticipare la pubblicazione degli interventi degli assessori a metà settembre. Richiesta a cui abbiamo risposto positivamente pronti anche ad aggiornare le domande.

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2023 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Meritano un plauso le attività svolte dai cittadini che fanno volontariato e quelle delle associazioni presenti sul territorio che si occupano di sociale, cultura e sport. Senza di loro Saronno perderebbe tanto.

Si aggiunge la pazienza dei cittadini nel sopportare un’Amministrazione comunale che sta portando sempre più al declino la nostra città: i cittadini non ne possono più di una Saronno dove si ha paura ad uscire di casa, una Saronno sporca dove mancano la cura e l’attenzione al decoro urbano, una Saronno che non viene ascoltata da chi la governa e che è diventata l’ombra di se stessa.

Boccio, senza nessuna possibilità di esami di recupero, il Sindaco Airoldi con la sua Giunta comunale e il Presidente del Consiglio comunale Gilli perché agiscono senza ascoltare le esigenze dei cittadini, come se vivessero su un altro pianeta. Per l’Ospedale cittadino, ad esempio, il Sindaco Airoldi – responsabile della salute pubblica – segue il filone di Regione Lombardia e lo pseudo piano di rilancio dell’Assessore al Welfare Bertolaso senza che abbia mai “battuto i pugni sul tavolo” come promesso in campagna elettorale.

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. È stato annunciato il piano del traffico e l’allargamento della ztl ma sul piatto c’è anche la collaborazione coi comuni limitrofi. Come vedi la situazione quali dovrebbero essere priorità e linee guida?

Si parla ormai da mesi del nuovo PGTU (Piano generale del traffico urbano) – obbligatorio per i comuni con più di 30.000 abitanti – e per ora non è dato sapere quali siano i contenuti nonostante sia un documento che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale. Il PGTU è un piano di programmazione che dovrebbe fornire le linee guida per il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, per la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico e per il rispetto dei valori ambientali. Facendo una ricerca sul sito del Comune di Saronno trovo qualche documento datato 2014, pare che da allora non si sia più ragionato su questo tema nonostante la sua importanza per Saronno. Il PGTU in vigore non è disponibile sul sito web del Comune e non mi è chiaro il motivo: c’è? Non c’è? Sarà mia cura procedere con una richiesta agli Uffici competenti.

Le priorità sono il rifacimento dello snodo all’uscita dell’autostrada Uboldo-Origgio che, soprattutto nelle ore di punta, crea ingorghi sulla direttrice verso Tradate e su via Parma in direzione di Solaro. Questo intervento è previsto nel bilancio di previsione 23-25 ma, per ora, non si è mosso nulla. Anche l’attraversamento di Saronno nelle direzioni Rovello/Tradate – via Volonterio, viale Prealpi – con il passaggio sul cavalcavia è un punto molto critico che necessita di essere analizzato per trovare una soluzione, come pure i sottopassi di via Primo maggio e di via Milano. La presenza della ferrovia non facilita ma sono convinta che esista il modo di venirne a capo.

L’allargamento della ZTL – zona a traffico limitato – è una conseguenza del ragionamento appena espresso: ci deve essere un piano di azione coordinato evitando la comparsa di ZTL spot dalla sera alla mattina come successo in via Mazzini. Ci stiamo ancora chiedendo i motivi di quella scelta. Creare pezzi di ZTL in giro per Saronno senza una logica e senza aver risolto i problemi del traffico è un suicidio.

Doverosa, infine, la collaborazione con i comuni limitrofi sia per l’individuazione e la realizzazione di nuove arterie automobilistiche di collegamento e attraversamento che per la creazione di veri percorsi ciclopedonali che siano, ove possibile, funzionali alla riduzione del traffico veicolare.

3. Eventi, commercio e sicurezza: hanno scaldato più volte, nel corso dell’anno, il dibattito cittadino. Cosa serve alla città?



Rileggo quanto avevo scritto lo scorso anno e ahimè non posso fare altro che ribadire gli stessi concetti a dimostrazione che è passato un anno e, anziché migliorare, la situazione è in peggioramento. Non lo dico io ma i cittadini saronnesi e i commercianti del territorio. Purtroppo tante attività anche quest’anno hanno chiuso i battenti perché Saronno non è attrattiva a differenza di quanto auspicherebbe l’Amministrazione Airoldi-Gilli. C’è sul piatto un contributo regionale di 200 mila euro per lo sviluppo dei Distretti del Commercio che ha l’obiettivo di consolidare la ripresa delle economie locali: cosa pensa di fare concretamente questa Amministrazione? Avrà l’umiltà di ascoltare chi opera quotidianamente sul territorio in modo da realizzare progetti realmente utili al rilancio?

Per gli eventi lo stile è rimasto quello consolidato da questa giunta, del resto l’Assessore non è cambiato e quindi non ci si può aspettare qualcosa di diverso, qualcosa che coinvolga tutti i cittadini e in particolare i giovani che non sono attratti dalle proposte di nicchia offerte da questa Amministrazione. Quest’estate ho partecipato ad un paio di eventi in Villa Gianetti e l’affluenza era scarsa. I dati parlano da soli.

Per la sicurezza che dire: non c’è. La città non è attrattiva, il decoro urbano è inesistente, è sporca, in alcuni casi puzza e tutto ciò allontana la bella gente, i ragazzi e le ragazze vanno altrove e si lascia spazio così ai poco di buono che trovi in giro anche in centro in pieno giorno con il rischio di essere infastidito o peggio.

4. Un nuovo Pgt e la rinascita dell’ex Isotta e dell’ex Cantoni: come vedi la situazione dell’urbanistica in città e quali dovrebbero essere le linee guida in queste sfide?



Molto bene che si proceda con la rigenerazione di aree dismesse da decenni, aree che cubano parecchi metri quadrati e che hanno la potenzialità di modificare i connotati della città. Saronno è senza Assessore alla Rigenerazione urbana – incarico comunemente noto come Assessore all’Urbanistica – da un anno: il Sindaco Airoldi ha deciso, avendone facoltà, di occuparsene in prima persona. Chiediamoci le motivazioni come pure chiediamoci cosa ha spinto l’ex Assessore alle dimissioni. Il progetto ex Isotta è stato la goccia? Su questo tema ci stiamo battendo tanto perché c’è qualcosa che non ci torna: il compimento dell’interesse pubblico è il nostro unico e imprescindibile obiettivo e il fatto che la proposta iniziale di progetto – approvata dalla giunta Airoldi-Gilli in agosto alla chetichella in piena emergenza per i danni causati dagli eventi meteo straordinari – sia in variante al PGT ci mette in allarme. Non dimentichiamoci poi la forte discussione a distanza tra la proprietà dell’area e il Sindaco Airoldi di inizio anno a seguito dell’andata in fumo del progetto Accademia di Brera a Saronno. Ecco che dire, il clima non ci sembra sereno e ci chiediamo se il tavolo di lavoro tra le parti – a cui si è aggiunta Ferrovienord con la rigenerazione del Polo tecnologico-manutentivo alle spalle di viale Rimembranze e della Stazione Saronno Sud – sia proficuo per l’interesse pubblico. La nostra attenzione è massima.

5. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Le dimissioni del Sindaco Airoldi che sta “governando” da troppo tempo con una maggioranza che nei numeri è minoranza, che sta in piedi perché supportato dal presidente del Consiglio comunale Pierluigi Gilli con appoggio esterno fin dall’inizio del mandato e figlia Marta Gilli che si dichiara consigliere indipendente ma che all’inizio del 2023 – con l’uscita dal PD di un consigliere diventato indipendente – ha dichiarato la sua fiducia a questa amministrazione e da allora ha votato a favore della maggioranza ogniqualvolta la stessa rischiasse di “andare sotto”. È importante che i cittadini sappiano che Saronno è governata da Gilli padre e figlia e non da Airoldi che, stante la situazione, conta uno come tutti gli altri consiglieri comunali. Come dire “è nelle loro mani”. Questa agonia per la città, che vede tra l’altro noi consiglieri comunali messi in un angolo con pochissime sedute di consiglio per paura di Airoldi di non avere la maggioranza dei voti, deve durare ancora molto? Noi abbiamo proposto delle azioni per uscire da questa brutta situazione ma le opposizioni non ci hanno voluto seguire. I riflessi negativi sulla città sono davanti ai nostri occhi e ognuno si prenderà le proprie responsabilità.

Queste sono le risposte all’edizione 2023 di Come va Saronno? La rubrica estiva de ilSaronno dedicata a fare il punto della situazione della città in attesa della ripartenza di settembre.

Le risposte verranno pubblicate

