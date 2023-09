SARONNO- Nella prima giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, la neopromossa Fbc Saronno ospita sul proprio campo la Vergiatese. Il match è molto combattuto nei primi 45′ di gioco, ma nel secondo tempo la squadra di casa si impone e vince per 3 a 0.



Nel primo tempo parte subito all’attacco il Saronno che al 1′ di gioco calcia con Di Noto, ma Menegon si fa trovare pronto bloccando il tiro. Ritmi non troppo elevati nei primi 45′ di gioco, con pochissime occasioni da ambo le parti. Al 10′ si fanno vedere anche gli ospiti con il tiro di Marin che finisce, però, fuori dallo specchio della porta. Al 42′ il Saronno attacca con Artaria che difende molto bene la palla in area di rigore e la gioca a Proserpio, il cui tiro però non risulta pericoloso per la difesa avversaria. Con due minuti di recupero termina un primo tempo molto statico sul risultato di 0 a 0.



Nel secondo tempo, fin dall’inizio l’Fbc Saronno prende in mano le redini del gioco e, al 47′, Torriani va vicino al vantaggio con un bel colpo di testa su assist di Baldan, ma Menegon si allunga e manda nuovamente in corner. Al 55′ ci prova la Vergiatese su calcio di punizione con Dal Santo che prende la barriera e sulla ribattuta serve Mammetti, il quale colpisce di testa e la palla finisce fuori di pochissimo. Il vantaggio della squadra di Mister Tricarico arriva al 59′ con un ottimo Sala, che dopo aver vinto un rimpallo, si trova a tu per tu con Menegon e lo spiazza, realizzando l’1 a 0. Dopo la rete il Saronno spinge sull’acceleratore e al 64′ raddoppia con una grande azione corale che finisce sul destro di Sassella che la piazza all’angolino. Il goal del definitivo 3 a 0 arriva al 90′: Citterio anticipa tutti su una palla messa al centro da calcio di punizione. Termina, quindi, dopo 5′ di recupero concessi dal direttore di gara, sul risultato di 3 a 0.



Ottima vittoria del Saronno che amministra nel primo tempo e, una volta abbassati i ritmi, sfrutta gli spazi lasciati dalla Vergiatese e porta a casa i 3 punti.

Fbc Saronno-Vergiatese 3-0

FBC SARONNO: Vinci, Bruzzone, Bello, Lofoco (38’ st Rudi), Torriani, Baldan, Proserpio (17’ st Sardo), Di Noto, Sassella; Artaria (32’ st Citterio), Sala. A disposizione Bertolotti, Bredice, Malinverno, Martini, Pozzi, Hassan. All. Tricarico.

VERGIATESE: Menegon, Casagrande, Lucarino, Sandrini (36’ st Dellavedova); Njemi (26’ st Kasaka), Provasio, Dal Santo, Marin (40’ st Cornelli), Iovine (26’ st. Caricati), Franzese, Mammetti. A disposizione Pancini, Zecchini, De Angelis, Ritondale, Candura. All. Rovrena.

Arbitro Paris di Bergamo (Lufi di Lodi e Mucciante di Milano).

Marcatori: 19’ st Sala (S), 24’ st Sassella (S), 45’ st Citterio (S).

Note – Spettatori 200 circa. Angoli 7-1 Saronno. Ammoniti Dal Santo, Lofoco, Rudi, Casagrande. Recupero 2’-5’.



(foto Andrea Elli: alcune fasi del match)

10092023