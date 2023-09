x x

CASTELDEBOLE – L’Inox Team Saronno si riconferma e vince per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia. Le final four oggi dalle 14 a Casteldebole nel Bologhnese. Nel pomeriggio in semifinale il successo saronnese 2-1 su Pianoro; a seguire la vittoria 4-1 del Mkf Bollate sul Forlì. Dunque, finale Saronno-Bollate.

Avvio subito sotto pressione per la lanciatrice australiana del Bollate, Gabriel Plain, che si ritrova a basi piene ma alla fine subisce un solo punto, sulla valida di Noa Armirotto, 1-0. Alla quinta ripresa Saronno frutta la velocità di Fabrizia Marrone che corre a casa base sfruttando una indecisione difensiva delle avversarie, 2-0. La lanciatrice dlel’Inox Team Stephanie Trzcinski non concede nulla ed al resto pensa la superlativa difesa delle varesotto, ed risultato non cambia più. Saronno si porta a casa la coppa, consegnate alle saronnesi del presidente Massimo Rotondo dal presidente Fibs, la Federazione italiana baseball e softball, Andrea Marcon.

(foto: l’esultanza delle saronnesi al termine della finalissima di Coppa Italia)

02092023