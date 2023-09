VENEGONO SUPERIORE – Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno questa mattina a Venegono Superiore, per l’omissione di soccorso a danni di una donna travolta da un furgoncino. Il fatto si è svolto in via Fratelly Kennedy intorno alle 11 della mattinata di lunedì 11 settembre: un furgoncino Ducato bianco ha investito una donna che stava correndo a bordo della strada, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Questa la prima ricostruzione dell’accaduto.

Le condizioni della 58enne non sono critiche: due mezzi di soccorso della Croce Rossa le hanno prestato le prime cure e l’hanno trasferita all’ospedale di Tradate. Sul posto, accanto ai carabinieri della compagnia di Saronno, è intervenuta anche la anche polizia locale.

Ora sono aperte le indagini per risalire all’identità del conducente che rischia un’accusa di omissione di soccorso.

(foto archivio)

