SARONNO – Una settimana di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla mobilità sostenibile e sull’utilizzo quindi della bicicletta per spostarsi in città e non solo. Ieri mattina l’assessore Franco Casali, insieme ai rappresentanti di Fiab, dell’associazione Helianto e del Pedale Saronnese (tutti partner del Comune di Saronno nelle manifestazioni), ha presentato la Saronno Bike Week, che si inserisce nella settimana europea della mobilità sostenibile, fissata da domenica 17 a domenica 24 settembre.

In totale sono previsti sette appuntamenti per la Saronno Bike Week.

Domenica 17 settembre

Sa(l)vala, pedalata Saronno-Laveno: Piazzale Santuario (via Varese), ritrovo alle 8, partenza alle 9. Prima edizione di un’imperdibile pedalata non competitiva che porterà i ciclisti da Saronno prima a Castiglione Olona e poi a Laveno, con ritorno in treno. Previste due visite guidate: al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli (ore 8:00) e a Castiglione Olona, borgo e la Collegiata. Rientro previsto per le 17:30. Iscrizioni su Eventbrite.com.

52esimo gran premio città di Saronno: Via Roma e strade del centro, partenza alle 14. Torna la tradizionale corsa ciclistica per le strade di Saronno organizzata dal Pedale Saronnese aperta a tutte le categorie da 61 a G6 e MpG. Via Concordia, 10 stalli dalle 8 alle 20.

Parking Day: Giornata internazionale in cui i cittadini si riappropriano di spazi urbani dedicati al parcheggio per creare spazi temporanei di arte, gioco, verde e socializzazione.

Mercoledì 20 settembre

Ridiamo strada alle persone: Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 13, alle 21. L’architetto urbanista e specialista di mobilità sostenibile Matteo Dondé racconta con esempi concreti e dati in che modo le persone possono appropriarsi degli spazi urbani, per una visione di città più vivibile e sicura basata su una mobilità nuova.

Giovedì 21 settembre

Impariamo l’educazione stradale con il vigile Ciro: Parco Salvo d’Acquisto, via Carlo Porta, dalle 14 alle 17. Appuntamento dedicato ai più piccoli per insegnare loro a rispettare le regole del Codice della Strada e a muoversi in sicurezza. Presentarsi con Caschetto e bicicletta.

Sabato 23 settembre

Biciclettata per famiglie: Piazza Libertà, ritrovo alle 9:30. Una pedalata adatta a tutti in Saronno, con percorso in ambito urbano, in modo da passare una mattinata insieme per le vie della nostra città. Ci si fermerà anche al nuovo Skate Park del Matteotti in via Da Vinci. Chiusura con piccolo ristoro alla Cascina della Vigna (Parco Lura). A cura di Fiab Saronno Ciclocittà.

Spettacolo teatrale, Alfonsina Strada: Cascina della Vigna (ex-Paiosa), via Togliatti ingresso Parco Lura, ore 11:30 circa. Un momento d’intrattenimento adatto anche ai più piccoli che racconta la storia dell’unica donna che abbia mai partecipato al Giro d’Italia. Monologo di Antonio Siciliani, a cura dell’associazione Culturale Helianto.

