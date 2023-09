SARONNO – L’acqua che sgocciola all’interno dell’ascensore, i corridoi coperti da pozze d’acqua come le scale, secchi tra le scrivanie e cellophane sui faldoni per evitare che si bagnino. Rivoli d’acqua su pc e tastiere e persino nelle canaline elettriche.

La pioggia che a partire dall’una è scesa in città ha provocato molti danni e problemi anche in Municipio. I primi dipendenti comunali che sono arrivati in piazza Repubblica hanno trovato il palazzo letteralmente invaso dall’acqua. Operai e personale delle pulizie si sono messi subito all’opera mentre la polizia locale ha reso offlimits ascensori e spazi per evitare problemi ai primi utenti arrivati alle 9.

Non è una novità. Già in occasione del maltempo estivo, dalle grandinate alle tempeste d’acqua, il palazzo comunale ha avuto problemi di allagamenti e di infiltrazioni che diventano di volta in volta più importanti.

Come detto la mobilitazione del personale per garantire il servizio essenziale ai cittadini e la piena operatività degli uffici è stata rapida. Dipendenti e polizia locale hanno provveduto ad asciugare per rendere il comune accessibile. Tanto che il palazzo comunale è stato aperto alle 9,30. “Li vedevano lavorare da fuori la porta a vetri – racconta una saronnese – davvero encomiabili”.

