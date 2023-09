SARONNO – Saronno bloccata e irraggiungibile. Che si arrivi da Saronno, Rovello Porro, Caronno Pertusella, Gerenzano, Ceriano o Uboldo il risultato non cambia: le principali vie di accesso a Saronno sono bloccate. Le strade allagate e i sottopassi chiusi hanno mandato in tilt la circolazione che procede a passo d’uomo in tutte le direzioni. Particolarmente critica la situazione nella zona di via Roma anche per l’incidente avvenuto alla rotonda tra Solaro e Saronno.

A peggiorare la situazione l’incidente in autostrada lungo l’A9 con coda di 3 km tra bivio A9-A36 Pedemontana e Saronno per incidente

L’acqua sta lentamente scendendo nei sottopassaggi presidiati dalla polizia locale che ha attivato Amsa per una rapida pulizia in modo da riaprire appena possibile. Sul posto diversi mezzi di soccorso, tra cui tre ambulanze, autopompe dei Vigili del fuoco, pattuglie della Polizia stradale.

