CISLAGO – GERENZANO – ORIGGIO – La pioggia cadute nelle prime ore di oggi, venerdì 15 settembre, ha provocato non pochi problemi anche nel Saronnese. A Cislago alle porte della zona industriale una pianta è caduta sui cavi elettrici ma il sindaco Stefano Calegari è in prima linea anche per affrontare diverse infiltrazioni e allagamenti negli stabili comunali e nella scuola secondaria di primo grado.

A Gerenzano gli automobilisti hanno segnalato una voragine lungo la Varesina ed è caduta una pianta in via Per Uboldo anche se ovviamente il problema principale sono stati i tetti ancora coperti solo coi teli dove in alcuni casi la grande quantità d’acqua è riuscita a superare le sistemazioni provvisorie finendo per provocare ancora allagamenti.

Danni anche a Origgio diversi stabili comunali invasi dall’acqua. Il sindaco Evasio Regnicoli è al lavoro con gli uffici comunali per eseguire gli interventi necessari. Problemi anche al sottopassaggio e in via per Origgio verso Uboldo. L’acqua è entrata nella mensa delle primarie ma il servizio sarà attivato da lunedì e il Comune è già al lavoro.

