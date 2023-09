SARONNO – I temporali che a partire dall’una di oggi venerdì 15 settembre hanno interessato la città di Saronno ha provocato allagamenti e problemi soprattutto sulla rete stradale. Diverse le arterie, dall’intersezione tra via Roma e via Biffi a viale Prealpi, dalla rotonda tra via Varese e via Milano all’intersezione tra via Roma e via Biffi con diversi centimetri d’acqua accumulata tra i dossi.

Situazione critica nei sottopassaggi: quello di via Primo maggio è invaso dall’acqua ed è rimasta bloccata all’interno una vettura, una Renault Clio. Chiuso quello di via Milano. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per cantine invase dall’acqua.

