UBOLDO- Nella 2′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Aurora CMC Uboldese ospita sul proprio campo la Salos Turate Mozzate in un match combattuto tra le due squadre terminato in pareggio per 1 a 1.

Il match è combattuto da entrambe le parti, con la squadra di casa che vuole rifarsi dalla sconfitta della scorsa giornata. subita contro l’Accademia BMV, mentre gli ospiti che tentano di portare a casa i primi 3 punti stagionali. A passare in vantaggio è proprio la Salos Turate Mozzate con la rete di Dell’Occa. L’Uboldese, però, non si scompone e, al 74′ riesce a riacciuffare il pareggio con il goal siglato dal numero 9, Guarda. Nei minuti finali i padroni di casa tentano di completare la rimonta, ma vengono fermati dalla difesa avversaria.



Con questo pareggio l’Aurora CMC Uboldese guadagna il primo punto in stagione, mentre la Salos Turate Mozzate sale a 2 punti in classifica. In testa alla classifica, a pieni punti, vi sono gli Amici dello Sport, l’Universal Solaro e il Castello Città di Cantù.



Aurora CMC Uboldese-Salos Turate Mozzate 1-1

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Besati, Castelnuovo, Lelli, Volpini, Tartaglione, Maiorano, Guarda, Niesi, Belli. A disp: Margariti, Fiore, Hyso, Lelli, El Hilali, Petrella, Alberti, Federico, Murchio.

ALL: Crucitti.

SALOS TURATE MOZZATE: Feri, Casartelli, Cremona, Rivoltella, Franzoni, Brenna, Fall, Mireku, Callini, Dell’Occa, Mignosi. A disp: Cappato, Colla, Chiarion, Ambari, Canestrini, Tronu, Cantaluppi, Marchiella, Loche.

ALL: Papis.