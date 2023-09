Calcio Promozione, schiacciante sconfitta del Ceriano Laghetto contro gli Amici Dello Sport

CERIANO LAGHETTO- Nella 2′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, il Ceriano Laghetto ospita sul proprio campo gli Amici Dello Sport, in un match totalmente a senso unico in favore degli ospiti che vincono per 0 a 3.

Nel primo tempo l’approccio alla gara del Ceriano Laghetto non è dei migliori, infatti, dopo pochi minuti rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Darone. Al 29′ gli Amici Dello Sport, sfruttando un errore difensivo dei padroni di casa, si portano avanti con la rete siglata da De Rosa. La squadra di Motta, però, non reagisce e, sullo scadere della prima frazione di gioco subisce anche il raddoppio ospite con il goal di Bogni.

Nel secondo tempo sono nuovamente gli Amici Dello Sport a dominare i ritmi del gioco e, al 55′, arriva la rete del definitivo ko siglata da Caldiroli. Il Ceriano prova a reagire, ma non riesce mai a superare il blocco difensivo avversario, così, il match termina proprio sul risultato di 3 a 0.



Con questa sconfitta il Ceriano Laghetto rimane fermo a 1 punto in classifica, ottenuto nella scorsa giornata contro il Salos Turate Mozzate, mentre gli Amici Dello Sport, salgono a 6 punti a punteggio pieno insieme all’Universal Solaro e il Castello Città Di Cantù.

Ceriano Laghetto-Amici Dello Sport 0-3.