Primo piano

UBOLDO/TURATE- Ieri, 21 marzo, alle 20:30, si sono svolte numerose sfide del turno infrasettimanale del campionato di Promozione, girone A. Ci sono stati diversi risultati sorprendenti che hanno scosso la classifica.

Le partite

Aurora CMC Uboldese straripante nella partita casalinga contro il Castello Città di Cantù, agli ospiti non è bastata la rete di Coratella, infatti i padroni di casa hanno dilagato con le reti di Valente, De Rosa e la tripletta di Gerevini in uno spettacolare 5 a 1.

Sconfitta esterna dell’Universal Solaro che frena la rincorsa alla vetta, 2 a 1 in favore del Canegrate a segno Musazzi per i giallorossi e due volte De Boni a firmare la vittoria dei milanesi.

La Salus Turate Mozzate perde sul proprio campo contro la Besnatese per 1 a 2, ai padroni di casa non basta il goal di Mignosi.

A Baranzate, il Gallarate Calcio strappa un punto importantissimo contro la squadra di mister Comin con il risultato di 1 a 1: a Fantaziu risponde Shala.

Infine il Gavirate trionfa sul campo del CAS Sacconago, che fatica a guadagnare punti salvezza: 1 a 2 in favore dei rossoblù che vincono con i goal di Pliscovaz e Bianchi, nel finale a segno Rondanini per i padroni di casa.

La classifica aggiornata

Lentatese 47, Accademia BMV 47, Ispra Calcio 46, Besnatese 44, Universal Solaro 43, Aurora Uboldese 39, Baranzatese 37, Calcio Canegrate 37, Gavirate 36, Castello 36, Salus Turate Mozzate 32, Ceriano Laghetto 26, Esperia Lomazzo 23, CAS Sacconago 19, Gallarate Calcio 19, Valle Olona 17.