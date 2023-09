SARONNO Ancora un cantiere al quartiere di via Roma. Ad annunciarlo l’Amministrazione comunale. “Da lunedì 18 settembre e sino alla prima settimana di ottobre – spiega una nota su Facebook – il tratto di via Roma compreso tra via Miola e via Carugati sarà interessato ai lavori sulla rete del gas, per nuovi allacciamenti”.

Come per gli altri interventi realizzati in via Miola tra la primavera e l’estate sono previste modifiche alla viabilità e alla circolazione delle auto: “Per consentire l’intervento in sicurezza, il tratto stradale sarà chiuso al traffico e alla sosta, ad eccezione che per i residenti, che potranno transitare in doppio senso di marcia. Nel periodo indicato è stata predisposta una deviazione da via Miola a via Bergamo, via Manzoni e quindi via Marconi”.

