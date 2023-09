SARONNO – Ieri mattina nell’ambito di Terra Mater, il festival per il futuro del pianeta organizzato dalle associazioni saronnesi con il patrocinio del Comune di Saronno e il sostegno della Proloco e della Fondazione Acli monsignor Cesare Pagani,i Gruppi d’acquisto solidali di Saronno (Gasusa, Gasnostro, Gaspita, Gas piccolo, Sargass Migaso) hanno consegnato circa 1000 chilogrammi di prodotti freschi, frutta e verdura, uova, e anche olio in piazza Libertà.

Tutti prodotti biologici, il più possibile a km zero, acquistati e consegnati direttamente dai produttori. I gasisti, tutti volontari, dividono e pesano i prodotti per ogni famiglia. Le famiglie coinvolte sono più di 50, ognuna troverà i prodotti ordinati e passerà, quando finito a ritirare le proprie cassette, organizzati in gruppi di “vicinato solidale “per non utilizzare troppe macchine. Ieri i gas hanno occupato simbolicamente la piazza per mostrare quello che avviene ogni sabato in vari punti della città.

Tante persone si sono fermate al gazebo informativo per chiedere chiarimenti e come partecipare. “Oggi abbiamo lanciato un messaggio su un modo diverso per fare la spesa più sostenibile e solidale e ci auguriamo che in tanti l’abbiano colto” hanno spiegato i gasisti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione