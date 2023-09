UBOLDO – VENEGONO SUPERIORE Potrebbe essere accusato di omissione di soccorso il 40enne di Uboldo che era al volante del furgone a noleggio che lunedì mattina ha investito una donna che faceva jogging in via Kennedy. Il conducente non si è fermato ma si è allontanato senza nemmeno scendere dall’abitacolo.

La donna è stata soccorsa da alcuni passanti: ha riportato una ferita alla testa dovuta all’impatto con il furgone. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso anche la polizia locale di Venegono Superiore che ha avviato le indagini per risalire al conducente del mezzo pirata. Con la videosorveglianza è stato recuperato il numero di targa e quindi la proprietà del mezzo una società di noleggio. Sono così stati recuperati i dati di chi era al volante del furgone. Ora la polizia locale prosegue gli accertamenti per chiarire le responsabilità dell’uomo: si ipotizza anche l’accusa di omissione di soccorso.

