VARESE – Oggi alle 19 in Valganna, sulla statale 233 località Eden, per cause da accertarsi il conducente di una fuoriserie, con targa Helvetica, ha perso il controllo del veicolo andando andando a impattare contro le barriere di protezione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa. Gli operatori dei pompieri hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario. E’ stato soccorso un uomo 42 anni, visitato e medicato direttamente sul posto; le sue condizioni infatti non sono apparse preoccupanti. Sul luogo del sinistro oltre a vigili del fuoco anche i carabinieri ed una ambulanza della Croce rossa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: la scena del sinistro)

17092023