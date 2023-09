NOVEDRATE – Seconda partita stagionale per la Gerenzanese ospite questo pomeriggio in casa del Novedrate nello stadio comunale Maurizio Barni.

La gara si sviluppa in modo molto equilibrato e combattuto ma dopo diverse reti ed azioni da goal da ambe le parti gli ospiti riescono ad avere la meglio vincendo per con prepotenza 1-2 una partita importante non semplice che, grazie alla vittoria della scorsa giornata in casa per 6-3 contro il Cesano Maderno, gli permette di restare al primo posto a punteggio pieno insieme al Cistellum e al Figino Calcio.

Risultato invece diverso per i padroni di casa del Novedrate che, dopo la sconfitta per 2-0 con il Giussano, trovano la seconda sconfitta stagionale che li lascia a zero punti ai piedi della classifica del girone H della seconda categoria.