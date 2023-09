SARONNO – Una vettura bloccata nel sottopassaggio di via Primo maggio ed entrambi i passaggi chiusa dalla polizia locale perchè allagati.

E’ il risultato del temporale che oggi pomeriggio dalle 17 alle 18 ha interessato la città di Saronno. L’acquazzone ha portato in città poco meno di 4 millimetri d’acqua. Una tregua è arrivata a partire dalle 18 ma sarà temporanea visto che in nottata intorno alle 23 è prevista una nuova serie di fenomeni temporaleschi. Complessivamente è previsto l’arrivo di una decina di milletri d’acqua.

Tante le proteste e le segnalazioni degli automobilisti per le strade allagate e per le lunghe code e rallentamenti provocati dallo stop dei sottopassaggi che si aggiungono al cantiere aperto in via Roma.

(foto archivio)

