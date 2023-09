SARONNO – Sono stanchi, sono arrabbianti e anche un po’ rassegnati. Sono i residenti nelle case Aler in via Amendola 38 che ancora una volta si sono ritrovati con le case, i garage, l’ascensore e gli spazi comunali allagati.

E’ successo oggi pomeriggio dopo il temporale delle 17: “Dopo un quarto d’ora la situazione era già insostenibile – spiegano con amarezza – qualcuno di noi ha preso una scopa per cercare di tenere l’acqua lontana dagli appartamenti ma è stato tutto inutile. L’ascensore si è allagato per l’ennesima volta. Del resto è inutilizzabile da 3 settimane”.

Succede da anni. “Non è la prima volta che succede ma succede sempre più spesso – spiega un portavoce – ci sono i danni e persone anziane e malate che non riescono da sole a far fronte a questo tipo di problemi. Una casa nuova non dovrebbe trovarsi in queste condizioni. Non ogni volta che piove. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni ma nessuno prende mai provvedimenti”.

I temporali e le grandinate estive sono state un stillicidio per i residenti e a settembre la situazione non è migliorata da qui la richiesta sempre più urgente di interventi “anche per garantire un minimo di qualità della vita a noi residenti”.

