ROVELLO PORRO – E’ finita con una pena di 8 mesi di reclusione, patteggiati, la vicenda del ladro entrato nella notte fra sabato e domenica al Big bar di via Dante a Rovello Porro, dove era stato bloccato dai carabinieri, prontamente accorsi appena era scattato l’allarme. Il ladruncolo, uno straniero di 29 anni originario della Tunisia. è stato procesato per direttissima al tribunale di Como: ha dunque patteggiato 8 mesi e dovrà pagare una multa di 300 euro.

Una volta che, alle 22, il ladro si è introdotto nel locale – che aveva chiuso i battenti circa un’ora prima e dove in quel momento non c’era nessuno – non solo è scattato l’allarme anti-intrusione ma pure il fumogeno antifurto, che in un attimo ha appunto riempito il locale di fumo, annullando la visibilità. L’extracomunitario aveva preso due orologi ed il denaro che c’era in cassa ma era stato poi preso dai militari dell’Arma.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

20092023