ROVELLASCA – Due orologi e 540 euro in contanti è il bottino che aveva racimolato il ladro che nella notte tra sabato e domenica ha preso di mira un negozio a Rovello Porro. I suoi piani sono però stati mandati in fumo dai militari della stazione carabinieri di Turate, al comando del luogotenente Gabriele Cecchini che in collaborazione con il nucleo operativo aliquota radiomobile, l’hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato, Il ladro uno straniero di 29 anni, irregolare e senza fissa dimora, è stato dunque identificato e portato in carcere.

E’ una delle operazioni portate a termine nel weekend dagli uomini della compagnia carabinieri di Cantù che hanno collaborato anche ad alcuni controlli nelle aree boschive con gli Squadroni Carabinieri Cacciatori “Calabria” che hanno individuati, geolocalizzato e smantellato quattro bivacchi della droga.

