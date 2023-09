LAZZATE – Dopo lo strabiliante successo estivo di “Vacanze nel Borgo”, Lazzate torna ad essere protagonista, in Brianza e non solo, con la XVIII edizione della “Sagra della Patata”. La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Borgo in Festa e con la partecipazione di numerose associazioni locali e si conferma come un appuntamento imperdibile, tutto dedicato al prezioso tubero “scoperto” da Alessandro Volta. La sagra quest’anno animerà il Borgo dal 21 al 24 settembre, mentre, dopo l’incredibile successo della prima edizione, il Festival del Vino sarà il fine settimana successivo dal 28 settembre al 1° ottobre. I caratteristici Mercatini dei Sapori d’Autunno saranno quindi, dal mattino alla sera, sabato 23 e domenica 24 settembre, ma anche sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre con prodotti tipici e del territorio, per tutti i palati: patate, funghi, caldarroste, zucche, ricercate farine, prelibati formaggi, miele, marmellate, conserve, vini tipici, liquori, salumi tipici, polenta, pasta fresca. Ma anche oggetti e strumenti utili nonché diversi prodotti dell’artigianalità lombarda.

In Piazza Giovanni XXIII, come sempre, batterà il cuore della manifestazione: qui sarà allestita la tensostruttura coperta di oltre 1.000 mq, all’interno della quale il ristorante della Sagra proporrà gustosi piatti della tradizione, ovviamente a base di patate, con un’allettante e variegata proposta gastronomica. Da provare la ricetta tipica (e segreta) della pulenta de pòmm lazzatese! La gestione logistica informatizzata garantirà un servizio comodo, tale da consentire agli ospiti di ordinare direttamente seduti al proprio tavolo. Vi è anche la possibilità di prenotare via internet per garantirsi il posto nella serata prescelta: basterà collegarsi al sito web www.borgoinfesta.eu. Il ristorante aprirà per la cena, dal giovedì alla domenica, alle ore 19 e per il pranzo del sabato e della domenica alle ore 12.

Ma Sagra della Patata significa anche musica dal vivo e coinvolgenti concerti live: la serata di apertura, giovedì 21, vedrà sul palco “I colori dei pensieri” e il loro tributo ai Pooh; venerdì 22 si esibiranno i “Malamente” con il loro coinvolgente tributo alla musica dance; sabato 23 si cambia genere con i “Metaverso Live” e la loro musica anni ’70-’80-‘90 e, infine, domenica 23 settembre sorpresa con lo spettacolo dal titolo “Non è il Karaoke”. Domenica, alle ore 12, imperdibile il pomeriggio musicale con le melodie lombarde di Michele Rodella. Dal 28 settembre al 1° ottobre il ristorante in piazza riaprirà nelle medesime modalità e orari per l’attesissima prima edizione del “Festival del Vino”. Oltre ai gustosi piatti in cui non mancheranno i sapori del vino, ci saranno proposte vinicole di altissima qualità e per tutte le tasche, in collaborazione con la celebre “Enoteca dei Fidel” di Lazzate dei F.lli Vago. A far da cornice all’evento, oltre ai tipici mercatini d’autunno, il borgo ospiterà un viaggio attraverso la tradizione vinicola italiana dove i visitatori potranno acquistare un kit di degustazione che comprende calice, tasca porta calice e molteplici assaggi di vini italiani. Oltre ad assaggiare e degustare sarà possibile acquistare le bottiglie direttamente presso i vari stand. Anche al Festival del Vino non mancheranno i coinvolgenti spettacoli musicali serali di qualità. La Sagra della Patata è anche e soprattutto l’orgoglio di salvaguardare le nostre radici culturali. Ecco quindi, da non perdere, la Mostra in Casa Volta “PATATE… TUTTO NACQUE DA UN IMBROGLIO!”, a cura di Cristina Volontè sabato 23 e domenica 24 dalle 10,00 alle 19,00 (inaugurazione sabato 23 – ore 10,00). Confermata anche la gradita presenza del GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA’ DI ERBA “I BEJ” che effettueranno una vera e propria sfilata per le vie del Borgo, Domenica 24 dalle ore 14,30. Infine, anche i bambini saranno come sempre protagonisti: LABORATORIO PER BAMBINI, Sabato 23 alle 15,00 in Casa Volta, dal titolo “ALLEGRE PATATE COLORATE” a cura de “Il CasAle di zucchero e farina”. “Con la Sagra della Patata e il Festival del Vino avremo un Autunno a Lazzate con pochi eguali in Brianza” ha dichiarato il Sindaco Andrea Monti. Il programma integrale lo trovate sul sito www.lazzate.com.