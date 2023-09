SARONNO – Dalla mattina di ieri 19 settembre e per tutta la giornata, circa 40 unità, tra carabinieri e polizia locale di Saronno sono stati impegnati in serrati controlli nei confronti di soggetti irregolari sul territorio.

I controlli straordinari della giornata di ieri non sono che il primo di una serie di attività che verranno intraprese dalla compagnia carabinieri di Saronno nei confronti di soggetti, e loro fiancheggiatori, ritenuti responsabili di episodi di micro criminalità o inseriti negli ambienti di spaccio o che comunque creano turbamento alla sicurezza e all’ordine pubblico in città.

Dalle 7 del mattino sono stati ispezionate sei aree dismesse o strutture abbandonate, tra Saronno e Caronno Pertusella oltre che eseguiti controlli appiedati da pattuglie in borghese nel centro e nella zona della stazione ferroviaria centrale e di Saronno Sud. Considerevole situazione di degrado è stata riscontrata in tutti i siti ispezionati alcuni anche in zona centrale della città.

Dieci persone sono state condotte negli uffici della compagnia carabinieri dove sono stati sottoposti a fotosegnalamento e rinvenute modiche quantità di stupefacenti. Al termine delle operazioni di identificazione, tutti sono stati denunciati poiché irregolari sul territorio nazionale a sei di questi è stato notificato l’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale, uno è stato tratto in arresto poiché risultava ricercato dovendo scontare una condanna ad un anno e mezzo e per altri tre è stato disposto l’accompagnamento Cpr (centri per il rimpatrio) rispettivamente uno a Roma e due a Macomer in Sardegna da dove saranno poi riportati nel loro paese d’origine.

Dopo gli ultimi episodi di cronaca che hanno turbato l’opinione pubblica cittadina diversi strumenti verranno utilizzati o intensificati dai carabinieri nei confronti di chi si dovesse rendere responsabile di reati che minano la sicurezza in città e le espulsioni di stranieri irregolari coinvolti in vicende giudiziarie si è rivelato tra i più efficaci. Sebbene comporti un notevole impegno da parte delle forze dell’ordine, dopo il servizio ad ampio raggio svolto ieri grazie anche all’importate collaborazione fornita dalla polizia locale, proseguiranno nelle prossime settimane controlli mirati e finalizzati alle espulsioni insieme ad altre attività pianificate dalla Compagnia di Saronno e che vedranno i Carabinieri impegnati sul territorio nei prossimi giorni.

