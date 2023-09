SARONNO – “Siamo passati da una maxi pozzanghera, per carità problematica e difficile da gestire, all’intero inizio della via allagato. Possiamo pensare che si deve trovare una soluzione per evitare che accada in futuro? Possiamo non accettare passivamente che dopo solo un quarto d’ora di pioggia, pur intensa, la via sia allagata?”

E’ il messaggio inviato a ilSaronno da un residente di via Biffi che durante il temporale di oggi, mercoledì 20 settembre, si è allagata. La pioggia è iniziata a cadere alle 17 e già dopo meno di mezz’ora la via era allagata. La parte dopo il dosso, davanti al Paladozio e anche l’area di sosta e l’area esterna del bar.

Gli allagamenti sono stati al centro di un vivace botta e risposta politico che ha visto l’Amministrazione spiegare gli interventi realizzati, a partire da quelli per la realizzazione della pista ciclabile a quelli di pulizia delle caditoie invase dalle radici, e chi residenti ma anche opposizione a partire dalla Lega parla di un problema notevolmente peggiorato dopo il cantiere e chiede una nuova soluzione tecnica.

