SARONNO – La festa svoltasi domenica in oratorio di via Legnani ha visto come protagonisti i bambini, i genitori ma anche gli animatori ed educatori. É proprio durante la messa delle 11 che don Riccardo, nella sua omelia, ha posto queste riflessioni scaturite dal Vangelo: “Voi chi dite che io sia?”. “É la domanda che Gesù fa ai suoi discepoli. Chi é Gesù per noi? Nel vangelo dicono che sia il nuovo Elia, colui che salva, ognuno ha una propria idea ma questa è una domanda importante. Il nostro arcivescovo Delpini ci ha voluto dare un suggerimento per aiutarci. Ogni anno c’è un tema che accompagna l’oratorio e quello di quest’anno è: pieno di vita. Gesù è un uomo pieno di vita, che riempie la vita. Gesù é il nostro modello di vita piena. Da quando è iniziata la festa dell’oratorio, c’è stata tanta gente, un oratorio pieno di gente: c’è stata pienezza di vita. La pienezza era nelle persone che, quando l’oratorio era ancora vuoto, organizzava e preparava per accogliere tutti. É una vita piena se vissuta insieme a Gesù”.

Con don Riccardo c’erano anche il prevosto, don Claudio Galimberti, don Gianluca Ferrara e due dei seminaristi arrivati a Saronno, Alessandro e Samuele. Alessandro, classe 1999, ha raccontato la sua storia e come Gesù sta rendendo la sua vita piena. Durante gli anni del liceo frequentava l’oratorio ed era animatore. Durante un incontro rimase colpito da un versetto del vangelo di Giovanni: nessuno ha un amore più grande di chi da la propria vita per gli amici. Parlando con il don della sua parrocchia, c’era confusione nella sua vita: l’essere educatore, gli studi, il lavoro ma c’era qualcosa che mancava non essendo lui felice al 100%. Inizia perciò un percorso di verifica con il seminario ma è il 2020 e inizia la pandemia e perciò é costretto a rimanere a casa. Decide di buttarsi non nel vuoto ma nelle braccia di Gesù e nel settembre del 2020 entra in seminario. L’augurio che ha fatto a tutti è stato quello di incontrare Gesù e di diventare testimoni di Gesù che genera pienezza di vita.

Per rendere ancora più concreto questo augurio, si é svolto il mandato degli educatori.

La festa poi è proseguita con il pranzo comunitario e successivamente l’oratorio si é riempito di gente che tra la pesca di beneficenza, i giochi per le famiglie, la Goloseria, le partite di pallavolo, il dj set di radio orizzonti con ben tre ore di diretta e la paninoteca, ha avuto l’imbarazzo della scelta regalando a chi ha organizzato e gestito questa settimana di festa, tanta felicità.

Per chi non é riuscito a trovare un momento per passare in oratorio non deve temere! Seguendo l’account Instagram @oratori_saronno può rimanere aggiornato sulle feste degli altri oratori e sulle loro proposte. Spoiler? Tanti giochi, tornei, musica, spettacoli, talent e tanto cibo.

