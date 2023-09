CISLAGO – All Day Festival giunge alla sua sesta edizione. Si terrà in oratorio in oratorio, la grande festa in onore di Alberto Legnani, soprannominato affettuosamente “Dudù”, il cislaghese mancato prematuramente a 35 anni a causa di un tumore.



L’associazione “Dudù for you”, nata per aiutare la ricerca oncologica in memoria del giovane cislaghese, organizza da sei anni la grande festa, quest’anno prevista per sabato 30 settembre. L’evento avrà inizio alle 13, con l’apertura del torneo di beach volley quattro contro quattro. Alle 14.30 la manifestazione continuerà con il torneo di freccette Wild Darts e alle 16 la tradizionale biciclettata, con una fermata al cimitero per ricordare Alberto Legnani.

Alle 17, Eos gym asd propone esibizioni di acrogym, ginnastica artistica e acrobatica; segue laboratorio per bambini. Alle 18.30, l’esibizione della rock orchestra del conservatorio di Como, a cui seguirà un dj set con Lady B e lo sto spettacolo dei “Divina”.



A concludere la serata, fuochi d’artificio.

(foto archivio)

