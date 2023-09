CARONNO PERTUSELLA – E’ stata una protagonista della stagione di A1, ha appena messo a segno il record di tutti i tempi di strike out nel campionato italiano, ha già superato i 200 e non è finita, e si prepara alla finalissima scudetto che la sua squadra ha raggiunto per la prima volta nei suoi 55 anni storia, e nella quale affronterà il Forlì: Yilian Tornes della Rheavendors Caronno è stata ospite l’altro giorno della trasmissione sportiva di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria saronnese, ovvero a “Match point” condotta da Agostino Masini e Paolo Renoldi.

“Sono felice per il traguardo che tutte insieme abbiamo raggiunto – ha rimarcato la cubana Tornes, parlando della vittoria alla “bella” di domenica scorsa in semifinale contro il favorito Mkf Bollate – Per me Caronno Pertusella è una seconda casa e questo è l’unico club italiano dove giocherei. Mi sento veramente in famiglia, e questo clima è la nostra forza. Sono contentissima di avere dato il mio contributo a raggiungere questo traguardo”. Ma intanto si pensa alla finalissima, “ci giocheremo sino in fondo tutte le nostre chances…” assicura Tornes. Le gare di andata (si gioca al meglio delle cinque) si disputano sabato dalle 16 a Caronno Pertusella, stadio di Bariola; si proeguirà quindi il sabato successivo a Forlì.

(foto: Yilian Tornes con i conduttori di Match point a Radiorizzonti di Saronno)

