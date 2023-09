SARONNO – Retata contro spaccio e microcriminalità: 10 fermati nei controlli in 6 aree dismesse.

Bossi, i lavoratori riprenderanno da ottobre. Apertura dopo restyling per l’ex padiglione giallo.

Movimentato episodio al quartiere Prealpi dove sono intervenuti i carabinieri per soccorrere una donna presa di mira ad un connazionale che stava ospitando. Ma facciamo un passo indietro è successo prima di mezzogiorno quando alcuni residenti di via Tolstoj hanno chiamato il numero unico delle emergenze per una donna che chiedeva aiuto.

Saronno, grande festa con i giovani talenti del calcio saronnese per i nuovi campi all’Amor Sportiva.

Pietro Nasini è un nuovo giocatore dell’Az Robur Basket Saronno, neopromossa nella serie B Interregionale.

21092023