GERENZANO – Questo weekend continuano gli appuntamenti con la festa in oratorio.

Venerdì 22 la serata si apre alle 19.30 con uno stand gastronomico in oratorio. Alle 21, invece, si apre il sipario su “Oratorio’s got talent”, organizzato dagli adolescenti.

Sabato 23 settembre si terrà l’ormai tradizionale corsa podistica “Quatar pass tra i lampiun”, prevista per le 19. Alle 19.30 l’apertura dello stand gastronomico in oratorio. La serata continua alle 21.15 con il concerto “Una città per cantare”, con musiche di Lucio Dalla e Ron, suonate e raccontate.

Domenica 24 settembre si inizia la giornata di festa con la messa in oratorio alle 10, con mandato educativo e lancio dei palloncini; parteciperà anche la banda di Gerenzano. Alle 12.30 si pranza tutti insieme in oratorio, presentando la prenotazione. A seguire, estrazione della lotteria. Dalle 15.30 grandi e piccoli potranno divertirsi al Luna Park in oratorio.

Lunedì 25 settembre, alle 20.45, è previsto il rosario in parrocchia con l’affidamento dell’anno oratoriano a Maria.

La festa si chiude martedì 30 alle 19.30 con la polentata in oratorio.

(foto archivio: un momento passato della festa dell’oratorio)