SARONNO – Di questi giorni l’approdo del Rugby Saronno allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, il campo di gioco principale – in passato in uso solo al Fbc Saronno calcio per le gare casalinghe – è stato concesso dal Comune alla società del rugby per gli allenamenti infrasettimanali. Scelta che sta lasciando perplessi molti sportivi saronnesi, anche considerando la circostanza che per preservare le buone condizioni del campo di gara, il Fbc Saronno quest’estate aveva fatto la scelta di allenarsi, per l’intera stagione, al centro sportivo di Cesate.

Luigi De Micheli, storico locale e storico tifosi del Fbc Saronno, suggerisce al Comune un cambio di rotta: “Non vedo perché sovraccaricare una struttura, lo stadio, quando c’è il centro sportivo Prealpi sottoutilizzato. O, meglio ancora, al rugby si potrebbe destinare il campo dell’Aquilone in via Petrarcam con già impianto luci e recinto e strruttura spogliatoio, che oggi appare completamente abbandonato e inutilizzato. Un piccolo ritocco e anche il rugby troverebbe una casa propria da rendere bella”.

(foto sopra, il Rugby Saronno sul campo principale dello stadio di via Biffi, sotto Luigi De Micheli con l’ex sindaco Luciano Porro)

22092023