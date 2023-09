SARONNO – “È positivo che sia attenzione sul tema della Sicurezza nella nostra città. Chiedo allora a questi Signori che siedono nelle sedi di governo sia Lombarde, che nazionali e financo Europee, se sapranno farsi tramite delle precise richieste del Sindaco di Saronno per fronteggiare questo problema”

E’ il commento affidato ai social da Francesco Licata, capogruppo del Pd, in merito al flashmob della sicurezza organizzato ieri dal centrodestra saronnese.

Lo chiedo con serenità e a gran voce: sapranno i signori Romeo, Monti, Tovaglieri e Longhini rappresentare le istanze della nostra comunità nelle sede dove questi criticità possono essere risolte (Regione Lombardia e Ministero dell’Interno) o tutto si risolverà in un inutile (speriamo di no) flash mob? Che dire….”io speriamo che me la cavo”!”

