Cogliate, i conti tornano: il paese diventa “frontaliero” con la Svizzera

COGLIATE – Il paese di Cogliate è sotto i 20 chilometri dal confine con la Svizzera: è stato certificato grazie ai conteggi dell’istituto geografico militare di Firenze. La distanza per la precisione è di 18 chilometri e 678 metri. Si tratta di una opportunità, a livello fiscale, per chi lavora in territorio svizzero, ed anche per il Comune stesso che riceverà contributi dalla Svizzera.

“I cittadini che svolgono la propria attività in Svizzera ma abitano a Cogliate dovranno rivolgersi ai propri consulenti tributari affinché gli stessi provvedano all’applicazione della corretta imposizione fiscale che, sulla base della citata risoluzione numero 38/E, risulta più favorevole rispetto al regime applicato sinora” precisano dall’Amministrazione civica cogliatese.

I recenti, nuovi conteggi dell’Istituto geografico avevano già certificato la vicinanza con la Svizzera, sotto i 20 chilometri, delle confinanti Misinto e Lazzate.

22092023