SARONNO – Dopo quasi un anno dall’inaugurazione della Casa di Comunità del Distretto di Saronno, Asst Valle Olona e ospedale di Saronno hanno organizzato, nella sede di via Flume, 12 un evento speciale: la Settimana della prevenzione.

Lo scopo è quello di rilanciare i servizi attivati e, nel contempo, sensibilizzare la popolazione sulla promozione della salute nelle diverse fasi della vita (piccoli, adolescenti, adulti, donne, anziani fragili e chi li assiste).

I vari stakeholders presenti sul territorio che renderanno possibile l’iniziativa, in sinergia con la Casa di Comunità, sono: le amministrazioni comunali (Saronno, Cislago, Caronno Pertusella, Uboldo, Origgio, Gerenzano), Ats Insubria, gli specialisti ospedalieri, i referenti dei medici di Medicina Generale e dei Pediatri, le associazioni di volontariato (Cri, Lilt, Rete Rosa, II Ponte del Sorriso, Saronno Point e Radiorizzonti inBlu di Saronno), l’Università degli Studi dell’Insubria, la Fondazione Daimon – Istituto Padre Monti, gli ordini delle professioni e il terzo settore.

Verranno proposti seminari, attività informative, educative, screening, percorsi dedicati a specifiche problematiche, con aperture ambulatoriali straordinarie, il cui tema centrale sarà la promozione della salute per aiutare le persone ad investire in salute, orientando in scelte consapevoli responsabilizzanti. Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria verrà anche condotta un’indagine conoscitiva sugli stili di vita

La Casa di Comunità, come primo luogo di cura, sarà pertanto aperta a tutta la popolazione afferente al distretto che vorrà conoscere e rendersi protagonista nei percorsi di prevenzione proposti.

Ecco l’elenco delle proposte